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ФФУ висміяла “юриста”, що звинуватив Павелка у конфлікті інтересів через посаду в UEFA Events

ФФУ висміяла “юриста”, що звинуватив Павелка у конфлікті інтересів через посаду в UEFA Events

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Федерація футболу України на сторінці у Facebook оприлюднила допис та документи, що доводять відсутність конфлікту інтересів у Президента Федерації Андрія Павелка через його входження до Ради директорів міжнародної компанії UEFA Events, передає УНН

У Федерації зауважили, що з цікавістю спостерігають “за численними кумедними спробами провокаторів насолити українському футболу та президенту Федерації”.

“Можна навіть битися об заклад (у спорті — це нормальна практика), яким буде черговий провал у виконанні "технологів" дискредитаційної компанії”, — йдеться у дописі.

По суті звинувачень від “невідомого до нині юриста” Олега Скупінського на адресу Павелка, у ФФУ зауважили, що президент Федерації не отримує від членства у Раді директорів UEFA Events жодних доходів.

“Компанія UEFA Events SA — це компанія, яка створена не з метою заробітку коштів. Це перше, і це визначено її Статутом.
Андрій Павелко — член Ради директорів UEFA Events SA — це друге, і нічого заздрити.

Павелко при цьому НЕ акціонер компанії, а тому не має жодних прибутків (дивідендів/зарплатні/цукерок і пончиків) від того, що представляє Україну у такій поважній міжнародній структурі як UEFA Events SA.

Єдиним акціонером компанії є, до речі, лише UEFA”, — вказано у дописі.

Також, як зауважили у Федерації, Павелко, перш ніж прийняти пропозицію від UEFA Events SA увійти до складу Ради директорів, завчасно погодив це своє рішення з усіма відповідальними державними органами України.

“У НАЗК, зокрема, президент ФФУ теж отримав "зелене світло", як тільки антикорупційний орган вивчив ситуацію та переконався у відсутності будь-яких порушень в діях Павелка”, — уточнили в ФФУ.

Загалом, це вперше, коли Україна має свого представника у компанії UEFA Events SA, що є організатором усіх міжнародних турнірів та змагань під егідою UEFA, у тому числі, і фіналу Ліги Чемпіонів на столичному НСК “Олімпійський”, додали у Федерації.

Нагадаємо, напередодні деякі ЗМІ із посиланням на заяву юриста Олега Скупінського стверджували, що президент Федерації футболу України Андрій Павелко, начебто, заробляє гроші на посаді члена Ради директорів UEFA Events SA та, буцімто, порушує у такий спосіб українське законодавство.

Зауважимо, що позицію Скупінського поширювала ГО “Ініціативи майбутнього”, котра, за твердженням низки медіа, може бути причетна до цілеспрямованої дискредитації ФФУ.

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