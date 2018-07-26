ФФУ высмеяла "юриста", обвинившего Павелко в конфликте интересов из-за должности в UEFA Events

В Федерации отметили, что с интересом наблюдают "за многочисленными забавными попытками провокаторов насолить украинскому футболу и президенту Федерации".

"Можно даже поспорить (в спорте - это нормальная практика), каким будет очередной провал в исполнении "технологов" дискредитационной компании", - говорится в заметке.

По сути обвинений от "неизвестного доныне юриста" Олега Скупинского в адрес Павелко, в ФФУ отметили, что президент Федерации не получает от членства в Совете директоров UEFA Events никаких доходов.

"Компания UEFA Events SA - это компания, которая создана не с целью заработка денег. Это первое, и это определено ее Уставом.

Андрей Павелко - член Совета директоров UEFA Events SA - это второе, и ничего завидовать.

Павелко при этом НЕ акционер компании, а потому не имеет никаких доходов (дивидендов/зарплаты/конфет и пончиков) от того, что представляет Украину в такой уважаемой международной структуре как UEFA Events SA.

Единственным акционером компании является, кстати, только UEFA", - указано в заметке.

Также, как отметили в Федерации, Павелко, прежде чем принять предложение от UEFA Events SA войти в состав Совета директоров, заблаговременно согласовал это свое решение со всеми ответственными государственными органами Украины.

"В НАПК, в частности, президент ФФУ тоже получил "зеленый свет", как только антикоррупционный орган изучил ситуацию и убедился в отсутствии каких-либо нарушений в действиях Павелко", - уточнили в ФФУ.

В общем, это первый раз, когда Украина имеет своего представителя в компании UEFA Events SA, являющейся организатором всех международных турниров и соревнований под эгидой UEFA, в том числе, и финала Лиги Чемпионов на столичном НСК "Олимпийский", добавили в Федерации.

Напомним, накануне некоторые СМИ со ссылкой на заявление юриста Олега Скупинского утверждали, что президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко якобы зарабатывает деньги на должности члена Совета директоров UEFA Events SA и, якобы, нарушает таким образом украинское законодательство.

Отметим, что позицию Скупинского распространяла ОО "Инициативы будущего", которая, по утверждению ряда СМИ, может быть причастна к целенаправленной дискредитации ФФУ.