Одесская мэрия потратит миллион гривен за то, чтобы узнать рейтинг
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. 990 тысяч гривен потратит мэрия Одессы на то, чтобы узнать рейтинг города. Соответствующий тендер размещен в системе Prozorro, передает УНН.
Заказчик исследования - департамент экономического развития мэрии Одессы. Согласно условиям закупки, рейтинг должен быть определен по международной шкале. Заявки принимаются до 28 октября. Результаты рейтинга должны быть готовы до 31 декабря.
Напомним, мэрия Одессы собирается выделить полмиллиона гривен на собачьи туалеты и 6 миллионов на детские подарки.
Кроме того, до 5 ноября Одесский горсовет намеревается дополнительно приобрести 11 комфортных автомобилей за 5 миллионов.