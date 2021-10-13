Одеська мерія витратить мільйон гривень за те, щоб дізнатися рейтинг

Замовник дослідження - департамент економічного розвитку мерії Одеси. Згідно з умовами закупівлі, рейтинг повинен бути визначений за міжнародною шкалою. Заявки приймаються до 28 жовтня. Результати рейтингу повинні бути готові до 31 грудня.

Нагадаємо, мерія Одеси збирається виділити пів мільйона гривень на собачі туалети і 6 мільйонів на дитячі подарунки.

Окрім того, до 5 листопада Одеська міськрада збирається додатково придбати 11 комфортних автомобілів за 5 мільйонів.