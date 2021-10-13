Одеська мерія витратить мільйон гривень за те, щоб дізнатися рейтинг
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. 990 тисяч гривень витратить мерія Одеси на те, щоб дізнатися рейтинг міста. Відповідний тендер розміщений у системі Prozorro, передає УНН.
Замовник дослідження - департамент економічного розвитку мерії Одеси. Згідно з умовами закупівлі, рейтинг повинен бути визначений за міжнародною шкалою. Заявки приймаються до 28 жовтня. Результати рейтингу повинні бути готові до 31 грудня.
Нагадаємо, мерія Одеси збирається виділити пів мільйона гривень на собачі туалети і 6 мільйонів на дитячі подарунки.
Окрім того, до 5 листопада Одеська міськрада збирається додатково придбати 11 комфортних автомобілів за 5 мільйонів.