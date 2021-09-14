6 миллионов на детские подарки потратит Одесская мэрия
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. На сладкие новогодние наборы для учеников одесских школ, детсадовцев и детей-сирот Одесская мэрия потратит более 6 млн грн. Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro, передает УНН.
Всего планируется приобрести более 75 тыс. наборов, каждый из которых стоит 80 грн. Согласно тендерной документации, в подарках для детей в садиках и школах должно быть около 400 грамм конфет, а упаковка должна быть с новогодним рисунком, поздравлением и официальной символикой Одессы.
Упаковка подарка для детей-сирот на 500 грамм должна быть мягкой игрушкой, которую можно использовать как сумку, рюкзак и т.п. Сам подарок должен состоять на 70% из конфет с шоколадной или молочно-шоколадной глазурью, должно быть не менее 5 видов начинки (например, с помадным корпусом, желейным корпусом, с пралине или кремом, нугой и т.д.), не более 20% — печенье или вафли (можно в глазури), а также 10% карамельных и желейных конфет.
Процедура выбора компании-поставщика должна состояться 16 ноября.