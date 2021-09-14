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17 березня, 19:38 • 82614 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 106836 перегляди

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17 березня, 13:49 • 147452 перегляди

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17 березня, 09:48 • 159620 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 177123 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159208 перегляди

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6 мільйонів на дитячі подарунки витратить Одеська мерія

6 мільйонів на дитячі подарунки витратить Одеська мерія

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. На солодкі новорічні набори для учнів одеських шкіл, вихованців дитсадків і дітей-сиріт Одеська мерія витратить понад 6 млн грн. Про це свідчать дані системи ProZorro, передає УНН.

Усього планується придбати більше ніж 75 тис. наборів, кожен з яких коштує 80 грн. Відповідно до тендерної документації, у подарунках для дітей у садочках і школах повинно бути близько 400 грамів цукерок, а упаковка повинна бути з новорічним малюнком, поздоровленням і офіційною символікою Одеси.

Упаковка подарунка для дітей-сиріт на 500 грам повинна бути м'якою іграшкою, яку можна використовувати як сумку, рюкзак і т.п. Сам подарунок повинен складатися на 70% з цукерок з шоколадною або молочно-шоколадною глазур'ю, має бути не менше 5 видів начинки (наприклад, з помадним корпусом, желейним корпусом, з праліне або кремом, нугою і т.д.), не більше ніж 20% - печиво або вафлі (можна в глазурі), а також 10% карамельних і желейних цукерок.

Процедура вибору компанії-постачальника повинна відбутися 16 листопада.

Українські Національні Новини

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