6 мільйонів на дитячі подарунки витратить Одеська мерія

Усього планується придбати більше ніж 75 тис. наборів, кожен з яких коштує 80 грн. Відповідно до тендерної документації, у подарунках для дітей у садочках і школах повинно бути близько 400 грамів цукерок, а упаковка повинна бути з новорічним малюнком, поздоровленням і офіційною символікою Одеси.

Упаковка подарунка для дітей-сиріт на 500 грам повинна бути м'якою іграшкою, яку можна використовувати як сумку, рюкзак і т.п. Сам подарунок повинен складатися на 70% з цукерок з шоколадною або молочно-шоколадною глазур'ю, має бути не менше 5 видів начинки (наприклад, з помадним корпусом, желейним корпусом, з праліне або кремом, нугою і т.д.), не більше ніж 20% - печиво або вафлі (можна в глазурі), а також 10% карамельних і желейних цукерок.

Процедура вибору компанії-постачальника повинна відбутися 16 листопада.