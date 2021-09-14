6 мільйонів на дитячі подарунки витратить Одеська мерія
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. На солодкі новорічні набори для учнів одеських шкіл, вихованців дитсадків і дітей-сиріт Одеська мерія витратить понад 6 млн грн. Про це свідчать дані системи ProZorro, передає УНН.
Усього планується придбати більше ніж 75 тис. наборів, кожен з яких коштує 80 грн. Відповідно до тендерної документації, у подарунках для дітей у садочках і школах повинно бути близько 400 грамів цукерок, а упаковка повинна бути з новорічним малюнком, поздоровленням і офіційною символікою Одеси.
Упаковка подарунка для дітей-сиріт на 500 грам повинна бути м'якою іграшкою, яку можна використовувати як сумку, рюкзак і т.п. Сам подарунок повинен складатися на 70% з цукерок з шоколадною або молочно-шоколадною глазур'ю, має бути не менше 5 видів начинки (наприклад, з помадним корпусом, желейним корпусом, з праліне або кремом, нугою і т.д.), не більше ніж 20% - печиво або вафлі (можна в глазурі), а також 10% карамельних і желейних цукерок.
Процедура вибору компанії-постачальника повинна відбутися 16 листопада.