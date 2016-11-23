Одессит убил жену из-за ревности

Во время выяснения обстоятельств происшествия оказалось, что между супругами началась ссора на почве ревности. Мужчина схватил нож и ударил им жену. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью телесные повреждения, от чего скончалась на месте. Осознав содеянное, мужчина нанес себе удар ножом в грудь.

"По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Жизни злоумышленника ничего не угрожает. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет ", - отметил начальник Малиновского отдела полиции Сергей Волков.

Напомним, в Светловодске мужчина из ревности убил женщину . От полученных во время ссоры с мужем травм 31-летняя пострадавшая скончалась в больнице.