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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Одессит убил жену из-за ревности

Киев • УНН

 • 7001 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сотрудники Малиновского отдела полиции Одессы разоблачили 35-летнего одессита, который во время ссоры убил жену. Совершив преступление мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, нанеся себе ножевое ранение. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Одессит убил жену из-за ревности

Во время выяснения обстоятельств происшествия оказалось, что между супругами началась ссора на почве ревности. Мужчина схватил нож и ударил им жену. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью телесные повреждения, от чего скончалась на месте. Осознав содеянное, мужчина нанес себе удар ножом в грудь.

"По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Жизни злоумышленника ничего не угрожает. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет ", - отметил начальник Малиновского отдела полиции Сергей Волков.

Напомним, в Светловодске мужчина из ревности убил женщину . От полученных во время ссоры с мужем травм 31-летняя пострадавшая скончалась в больнице.

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