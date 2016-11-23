Одесит вбив дружину через ревнощі

Під час з’ясування обставин події виявилося, що між подружжям почалася сварка на ґрунті ревнощів. Чоловік схопив ніж та вдарив ним дружину. Постраждала отримала несумісні з життям тілесні ушкодження, від чого померла на місці. Усвідомивши скоєне, чоловік наніс собі удар ножем в груди.

“За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Життю зловмисника нічого не загрожує. За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років”, — зазначив начальник Малиновського відділу поліції Сергій Волков.

Нагадаємо, у Світловодську чоловік через ревнощі вбив жінку. Від отриманих під час сварки з чоловіком травм 31-річна постраждала померла в лікарні.