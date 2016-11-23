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Одесит вбив дружину через ревнощі

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Працівники Малиновського відділу поліції м.Одеси викрили 35-річного одесита, який під час сварки вбив дружину. Вчинивши злочин чоловік намагався покінчити життя самогубством, завдавши собі ножове поранення. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.

Одесит вбив дружину через ревнощі

Під час з’ясування обставин події виявилося, що між подружжям почалася сварка на ґрунті ревнощів. Чоловік схопив ніж та вдарив ним дружину. Постраждала отримала несумісні з життям тілесні ушкодження, від чого померла на місці. Усвідомивши скоєне, чоловік наніс собі удар ножем в груди.

“За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Життю зловмисника нічого не загрожує. За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років”, — зазначив начальник Малиновського відділу поліції Сергій Волков.

Нагадаємо, у Світловодську чоловік через ревнощі вбив жінку. Від отриманих під час сварки з чоловіком травм 31-річна постраждала померла в лікарні.

Українські Національні Новини

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