Глава СГО требует, чтобы Гриценко извинился перед ним

"Рецепт грязного пиара от кандидата в Президенты Украины Анатолия Гриценко прост - врать больше. Скорее всего, низкие предвыборные рейтинги заставляют вас, господин Гриценко, искажать факты, выдавая черное за белое. Очень жаль, что вы за все годы войны так и не дошли до военного комиссариата, иначе бы очень хорошо знали, что именно сведенные подразделения Управления государственной охраны Украины под моим руководством одними из первых направились в зону боевых действий. Тогда мы освободили первое админздание на захваченной территории - Управление СБУ Донецкой области, провели ряд успешных боевых операций, одна из которых хорошо всем известна - зачистка горы Карачун, обеспечили эффективное контрснайперское прикрытие для подразделений ВСУ", - отметил Гелетей.

Глава СГО отметил, что на момент его назначения на должность министра обороны Украины большая часть Донецкой и Луганской областей уже были захвачены спецслужбами врага и предателями.

"Вы это очень хорошо знали, если бы шли бок о бок, освобождая дом за домом, разминируя оставленные террористами растяжки, снимая из украинских административных зданий флаги сепаратистов и РФ, что до сих пор лежат в моем кабинете как напоминание. Зайдите в гости извиниться за свои слова, и я вам покажу эти флаги! Поговорим с вами о том, кто из министров обороны так "профессионально" распродал армию, систематически разваливая ее коррупционными схемами, кто продавал последние военные госпитали российским банкам и пустил с молотка военные объекты на черноморском побережье Крыма. Расскажу вам, где воевали сыновья Президента Украины Петра Порошенко и Генерального прокурора Юрия Луценко, а где в это время находились вы. Мне все равно, что вы приписали мне работу в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями или в прокуратуре, некое "крышевание" и прочую чепуху, которые не соответствуют действительности, так как не вам судить о моем профессиональном уровне", - подчеркнул он.

Гелетей добавил, что большую часть своей жизни работал и возглавлял подразделения по борьбе с организованными бандформированиями и подразделения криминальной разведки, и именно этот опыт был крайне необходим для борьбы с террористическими и бандитскими группировками в районе боевых действий в 2014 году.

"Поэтому я, как офицер, не позволю вам искажать подвиг тех военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые каждый день отвоевывали Украине ее города и села, поднимали над ними украинские флаги и, рискуя жизнью, шли вперед, освободив треть захваченной врагом территории. Поэтому вспомните об офицерской чести и прекратите говорить неправду, потому что честных больше, а вы - не один из них!" - отметил председатель СГО.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал экс-министру обороны Украины, кандидату в президенты Анатолию Гриценко 24 часа на извинения за то, что тот в одном из интервью заявил, что Луценко и другие чиновники скрывали своих сыновей от АТО.