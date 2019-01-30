Глава СГО требует, чтобы Гриценко извинился перед ним

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 81622 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102870 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137732 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135815 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132135 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126373 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164224 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117945 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141530 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145343 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

8 марта, 15:58 • 56873 просмотра
В Киево-Печерской лавре частично обрушился крест, его спустили на землю спасатели

В Киево-Печерской лавре частично обрушился крест, его спустили на землю спасатели

8 марта, 16:15 • 25163 просмотра
30-я украинская экспедиция отправилась в Антарктику: рекордное количество женщин в команде

30-я украинская экспедиция отправилась в Антарктику: рекордное количество женщин в команде

8 марта, 16:53 • 20941 просмотра
Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

8 марта, 17:14 • 47352 просмотра
Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

8 марта, 17:53 • 37784 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 129053 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 164224 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 174999 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 186055 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 243663 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 137732 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 101343 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 105750 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108508 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 108035 просмотра
Актуальное
Глава СГО требует, чтобы Гриценко извинился перед ним

Глава СГО требует, чтобы Гриценко извинился перед ним

Киев  •  УНН

 • 14583 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Начальник Службы государственной охраны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей требует извинений от кандидата в Президенты Украины Анатолия Гриценко, который сделал ряд скандальных заявлений в интервью Дмитрию Гордону. Глава СГО назвал слова политика пиаром и призвал вспомнить об офицерской чести и прекратить говорить неправду. Об этом Гелетей сказал в эксклюзивном комментарии УНН.

"Рецепт грязного пиара от кандидата в Президенты Украины Анатолия Гриценко прост - врать больше. Скорее всего, низкие предвыборные рейтинги заставляют вас, господин Гриценко, искажать факты, выдавая черное за белое. Очень жаль, что вы за все годы войны так и не дошли до военного комиссариата, иначе бы очень хорошо знали, что именно сведенные подразделения Управления государственной охраны Украины под моим руководством одними из первых направились в зону боевых действий. Тогда мы освободили первое админздание на захваченной территории - Управление СБУ Донецкой области, провели ряд успешных боевых операций, одна из которых хорошо всем известна - зачистка горы Карачун, обеспечили эффективное контрснайперское прикрытие для подразделений ВСУ", - отметил Гелетей.

Глава СГО отметил, что на момент его назначения на должность министра обороны Украины большая часть Донецкой и Луганской областей уже были захвачены спецслужбами врага и предателями.

"Вы это очень хорошо знали, если бы шли бок о бок, освобождая дом за домом, разминируя оставленные террористами растяжки, снимая из украинских административных зданий флаги сепаратистов и РФ, что до сих пор лежат в моем кабинете как напоминание. Зайдите в гости извиниться за свои слова, и я вам покажу эти флаги! Поговорим с вами о том, кто из министров обороны так "профессионально" распродал армию, систематически разваливая ее коррупционными схемами, кто продавал последние военные госпитали российским банкам и пустил с молотка военные объекты на черноморском побережье Крыма. Расскажу вам, где воевали сыновья Президента Украины Петра Порошенко и Генерального прокурора Юрия Луценко, а где в это время находились вы. Мне все равно, что вы приписали мне работу в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями или в прокуратуре, некое "крышевание" и прочую чепуху, которые не соответствуют действительности, так как не вам судить о моем профессиональном уровне", - подчеркнул он.

Гелетей добавил, что большую часть своей жизни работал и возглавлял подразделения по борьбе с организованными бандформированиями и подразделения криминальной разведки, и именно этот опыт был крайне необходим для борьбы с террористическими и бандитскими группировками в районе боевых действий в 2014 году.

"Поэтому я, как офицер, не позволю вам искажать подвиг тех военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые каждый день отвоевывали Украине ее города и села, поднимали над ними украинские флаги и, рискуя жизнью, шли вперед, освободив треть захваченной врагом территории. Поэтому вспомните об офицерской чести и прекратите говорить неправду, потому что честных больше, а вы - не один из них!" - отметил председатель СГО.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал экс-министру обороны Украины, кандидату в президенты Анатолию Гриценко 24 часа на извинения за то, что тот в одном из интервью заявил, что Луценко и другие чиновники скрывали своих сыновей от АТО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы