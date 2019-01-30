Очільник СДО вимагає, щоб Гриценко вибачився перед ним

“Рецепт брудного піару від кандидата в Президенти України Анатолія Гриценка простий — брехати більше. Скоріше за все, низькі передвиборчі рейтинги змушують вас, пане Гриценко, спотворювати факти, видаючи чорне за біле. Дуже прикро, що ви за всі роки війни так і не дійшли до військового комісаріату, бо інакше б дуже добре знали, що саме зведені підрозділи Управління державної охорони України під моїм керівництвом одними з перших направились у зону бойових дій. Тоді ми звільнили першу адмінбудівлю на захопленій території — Управління СБУ Донецької області, провели ряд успішних бойових операцій, одна з яких добре всім відома — зачистка гори Карачун, забезпечили ефективне контрснайперське прикриття для підрозділів ЗСУ”, — зазначив Гелетей.

Очільник СДО наголосив, що на момент його призначення на посаду міністра оборони України більша частина Донецької і Луганської областей вже були захоплені спецслужбами ворога й зрадниками.

“Ви б це дуже добре знали, якби йшли пліч-о-пліч, звільняючи будинок за будинком, розміновуючи залишені терористами розтяжки, знімаючи з українських адміністративних будівель прапори сепаратистів і РФ, які й досі лежать у моєму кабінеті як нагадування. Зайдіть у гості вибачитись за свої слова, і я вам покажу ці прапори! Поговоримо з вами про те, хто з міністрів оборони так “професійно” розпродав армію, систематично розвалюючи її корупційними схемами, хто продавав останні військові шпиталі російським банкам і пустив з молотка військові об’єкти на чорноморському узбережжі Криму. Розповім вам, де воювали сини Президента України Петра Порошенка та Генерального прокурора Юрія Луценка, а де в цей час знаходились ви. Мені байдуже, що ви приписали мені роботу в підрозділах по боротьбі з економічними злочинами чи в прокуратурі, якесь “кришування” та інші нісенітниці, які не відповідають дійсності, бо не вам судити про мій фаховий рівень", - наголосив він.

Гелетей додав, що більшу частину свого життя працював і очолював підрозділи по боротьбі з організованими бандформуваннями та підрозділи кримінальної розвідки, і саме цей досвід був вкрай необхідний для боротьби з терористичними та бандитськими угрупуваннями в районі бойових дій у 2014 році.

"Тому я, як офіцер, не дозволю вам спотворювати подвиг тих військовослужбовців Збройних Сил України, які кожного дня відвойовували Україні її міста й села, піднімали над ними українські прапори та, ризикуючи життям, йшли вперед, звільнивши третину захопленої ворогом території. Тому згадайте про офіцерську честь і припиніть говорити неправду, бо чесних більше, а ви — не один із них!" - наголосив голова СДО.

Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко дав екс-міністру оборони України, кандидату в президенти Анатолію Гриценкові 24 години на вибачення за те, що той в одному з інтерв’ю заявив, що Луценко та інші можновладці приховували своїх синів від АТО.