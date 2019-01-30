Очільник СДО вимагає, щоб Гриценко вибачився перед ним

ukru
12:58 • 109415 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 249522 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 247158 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 234522 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 250026 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 216305 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 189106 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 358878 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 164776 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 307281 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.3 м/с
47 %
756 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 208831 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 210118 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 194188 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 181428 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

14:20 • 134763 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 277106 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 358887 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 307287 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 278882 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 237297 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 122133 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 120169 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 122927 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 117662 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 123814 перегляди
Актуальне
Очільник СДО вимагає, щоб Гриценко вибачився перед ним

Очільник СДО вимагає, щоб Гриценко вибачився перед ним

Київ • УНН

 • 14583 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Начальник Служби державної охорони України генерал-полковник Валерій Гелетей вимагає вибачень від кандидата в Президенти України Анатолія Гриценка, який зробив низку скандальних заяв в інтерв'ю Дмитру Гордону. Очільник СДО назвав слова політика піаром і закликав згадати про офіцерську честь і припинити говорити неправду. Про це Гелетей сказав в ексклюзивному коментарі УНН.

“Рецепт брудного піару від кандидата в Президенти України Анатолія Гриценка простий — брехати більше. Скоріше за все, низькі передвиборчі рейтинги змушують вас, пане Гриценко, спотворювати факти, видаючи чорне за біле. Дуже прикро, що ви за всі роки війни так і не дійшли до військового комісаріату, бо інакше б дуже добре знали, що саме зведені підрозділи Управління державної охорони України під моїм керівництвом одними з перших направились у зону бойових дій. Тоді ми звільнили першу адмінбудівлю на захопленій території — Управління СБУ Донецької області, провели ряд успішних бойових операцій, одна з яких добре всім відома — зачистка гори Карачун, забезпечили ефективне контрснайперське прикриття для підрозділів ЗСУ”, — зазначив Гелетей.

Очільник СДО наголосив, що на момент його призначення на посаду міністра оборони України більша частина Донецької і Луганської областей вже були захоплені спецслужбами ворога й зрадниками.

“Ви б це дуже добре знали, якби йшли пліч-о-пліч, звільняючи будинок за будинком, розміновуючи залишені терористами розтяжки, знімаючи з українських адміністративних будівель прапори сепаратистів і РФ, які й досі лежать у моєму кабінеті як нагадування. Зайдіть у гості вибачитись за свої слова, і я вам покажу ці прапори! Поговоримо з вами про те, хто з міністрів оборони так “професійно” розпродав армію, систематично розвалюючи її корупційними схемами, хто продавав останні військові шпиталі російським банкам і пустив з молотка військові об’єкти на чорноморському узбережжі Криму. Розповім вам, де воювали сини Президента України Петра Порошенка та Генерального прокурора Юрія Луценка, а де в цей час знаходились ви. Мені байдуже, що ви приписали мені роботу в підрозділах по боротьбі з економічними злочинами чи в прокуратурі, якесь “кришування” та інші нісенітниці, які не відповідають дійсності, бо не вам судити про мій фаховий рівень", - наголосив він.

Гелетей додав, що більшу частину свого життя працював і очолював підрозділи по боротьбі з організованими бандформуваннями та підрозділи кримінальної розвідки, і саме цей досвід був вкрай необхідний для боротьби з терористичними та бандитськими угрупуваннями в районі бойових дій у 2014 році.

"Тому я, як офіцер, не дозволю вам спотворювати подвиг тих військовослужбовців Збройних Сил України, які кожного дня відвойовували Україні її міста й села, піднімали над ними українські прапори та, ризикуючи життям, йшли вперед, звільнивши третину захопленої ворогом території. Тому згадайте про офіцерську честь і припиніть говорити неправду, бо чесних більше, а ви — не один із них!" - наголосив голова СДО.

Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко дав екс-міністру оборони України, кандидату в президенти Анатолію Гриценкові 24 години на вибачення за те, що той в одному з інтерв’ю заявив, що Луценко та інші можновладці приховували своїх синів від АТО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,254.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,997.32