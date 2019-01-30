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Луценко дав Гриценкові добу на вибачення за сина

Луценко дав Гриценкові добу на вибачення за сина

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко дав екс-міністру оборони України, кандидату в президенти Анатолію Гриценкові 24 години на вибачення за те, що той в одному з інтерв’ю заявив, що Луценко та інші можновладці приховували своїх синів від АТО. Про своє обурення Генпрокурор написав у соцмережі Facebook, передає УНН.

"Я завжди вважав неприпустимим використовувати сім’ї в цілях політичної дискредитації. Але сьогодні дізнався, що кандидат в президенти Гриценко, намагаючись відповісти на питання Д. Гордона про причини його неучасті в АТО, заявив, що війна давно б закінчилася, якби я не ховав сина від фронту.

Даю 24 годину "чесному" полковнику для вибачення.

Мій син пішов у 2014-му на фронт добровольцем і служив солдатом 2-ї гармати 1-го вогневого взводу 2-ї батареї 1-го гаубичного дивізіону 55-ї Запорізької бригади.

І поки бравий екс-міністр оборони заявляв, що призов його сина є покаранням за громадянську позицію, мій Сашко разом з побратимами вів вогонь по противнику з-під Пєсків в ході оборони ДАПу", - написав Генеральний прокурор.

Луценко зауважив, що не вважає факт служби його сина в армії в зоні проведення АТО чимось особливим, а громадянським обов’язком.

"Але поняття честі у мене і мого сина зовсім інші, ніж у цього г...", - завершив свій пост Генпрокурор.

Додамо, в одному з недавніх інтерв’ю кандидат в президенти Анатолій Гриценко заявив, що, на відміну від президента Петра Порошенка, Генпрокурора Юрія Луценка чи секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова, не ховав свого сина від служби в АТО.

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