Луценко дал Гриценко сутки на извинения за сына
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал экс-министру обороны Украины, кандидату в президенты Анатолию Гриценко 24 часа на извинения за то, что тот в одном из интервью заявил, что Луценко и другие чиновники скрывали своих сыновей от АТО. О своем возмущении Генпрокурор написал в соцсети Facebook, передает УНН.
"Я всегда считал недопустимым использовать семьи в целях политической дискредитации. Но сегодня узнал, что кандидат в президенты Гриценко, пытаясь ответить на вопрос Д. Гордона о причинах его неучастия в АТО, заявил, что война давно бы закончилась, если бы я не скрывал сына от фронта.
Даю 24 часа "честному" полковнику для извинений.
Мой сын пошел в 2014-м на фронт добровольцем и служил солдатом 2-й пушки 1-го огневого взвода 2-й батареи 1-го гаубичного дивизиона 55-й Запорожской бригады.
И пока бравый экс-министр обороны заявлял, что призов его сына является наказанием за гражданскую позицию, мой Саша вместе с собратьями вел огонь по противнику из-под Песков в ходе обороны ДАПа", - написал Генеральный прокурор.
Луценко отметил, что не считает факт службы его сына в армии в зоне проведения АТО чем-то особенным, а гражданским долгом.
"Но понятие чести у меня и моего сына совсем другие, чем у этого г...", - завершил свой пост Генпрокурор.
Добавим, в одном из недавних интервью кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что, в отличие от Президента Петра Порошенко, Генпрокурора Юрия Луценко или секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова, не скрывал своего сына от службы в АТО.