Глава ООС пожаловался ОБСЕ на провокации со стороны боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский встретился с делегацией Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине во главе с заместителем председателя Миссии господином Марком Этерингтоном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, во время встречи командующий ООС проинформировал заместителя Председателя СММ ОБСЕ о, в частности, текущем состоянии безопасностной ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, ход восстановления объектов гражданской инфраструктуры, гуманитарной поддержки населения, ситуации по минной безопасности в районе ответственности.
Стороны в рабочем формате обсудили актуальные вопросы двустороннего прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. А также разведение сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская.
"Командующий Объединенных сил отметил, что с украинской стороны все необходимые меры по выполнению требований Минских договоренностей выполняются в полном объеме. Впрочем, из-за постоянных огневых провокаций со стороны российских оккупационных войск процесс разведения сторон на определенном участке района ООС откладывается", - указали в штабе.
Напомним, ранее ОБСЕ передало Украине оборудование для гуманитарного разминирования.
Добавим, что за прошедшие сутки, 18 июня, боевики 34 раз нарушили режим прекращения огня.