Очільник ООС поскаржився ОБСЄ на провокації з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський зустрівся з делегацією Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на чолі з заступником голови Місії паном Марком Етерінгтоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Так, під час зустрічі командувач ООС поінформував заступника Голови СММ ОБСЄ щодо, зокрема, поточного стану безпекової ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил, перебіг відновлення об’єктів цивільної інфраструктури, гуманітарної підтримки населення, ситуації щодо мінної безпеки у районі відповідальності.
Сторони у робочому форматі обговорили актуальні питання двостороннього припинення вогню у Донецькій та Луганській областях. А також розведення сил і засобів в районі населеного пункту Станиця Луганська.
"Командувач Об’єднаних сил наголосив, що з української сторони усі необхідні заходи щодо виконання вимог Мінських домовленостей виконуються в повному обсязі. Втім, через постійні вогневі провокації збоку російських окупаційних військ процес розведення сторін на визначеній ділянці району ООС відтерміновується", - вказали у штабі.
Нагадаємо, раніше ОБСЄ передало Україні обладнання для гуманітарного розмінування.
Додамо, що минулої доби, 18 червня, бойовики 34 разів порушили режим припинення вогню.