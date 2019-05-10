Глава МИД Эстонии предлагает ужесточить санкции против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который 29 апреля, приступил к исполнению своих обязанностей, имеет намерение предложить ввести дополнительные санкции в отношении России из-за ее "паспортизации" в упрощенном порядке для жителей ОРДЛО и Крыму. Об этом он заявил в интервью газете Eesti Paevaleht, передает УНН.
Рейнсалу планирует сделать это предложение на встрече глав МИД стран ЕС во понедельник, 13 мая.
"Россия - ядерная держава, которая в последнее десятилетие дважды использовала силу в отношении стран-соседей. Интересам Эстонии соответствует поддержка суверенитета и территориальной целостности стран, чтобы подобные акты агрессии получали релевантные трактовки", - заявил Рейнсалу в интервью изданию.
Глава эстонского дипломатического ведомства сказал, что "попросил министерство иностранных дел проанализировать возможные дополнительные меры, касающихся последних шагов РФ, когда она, нарушая дух Минских соглашений, начала в упрощенном порядке выдавать в Крыму и Донбассе паспорта".
Ранее в МИД Эстонии отреагировали на указ Путина о выдаче паспортов жителям ОРДЛО.
Как сообщал УНН, в МИД Литвы сообщили, что действия России по упрощению выдачи гражданства для жителей ОРДЛО не имеют оставаться без последствий.