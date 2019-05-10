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Глава МИД Эстонии предлагает ужесточить санкции против РФ

Глава МИД Эстонии предлагает ужесточить санкции против РФ

Киев  •  УНН

 • 12642 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который 29 апреля, приступил к исполнению своих обязанностей, имеет намерение предложить ввести дополнительные санкции в отношении России из-за ее "паспортизации" в упрощенном порядке для жителей ОРДЛО и Крыму. Об этом он заявил в интервью газете Eesti Paevaleht, передает УНН.

Рейнсалу планирует сделать это предложение на встрече глав МИД стран ЕС во понедельник, 13 мая.

"Россия - ядерная держава, которая в последнее десятилетие дважды использовала силу в отношении стран-соседей. Интересам Эстонии соответствует поддержка суверенитета и территориальной целостности стран, чтобы подобные акты агрессии получали релевантные трактовки", - заявил Рейнсалу в интервью изданию.

Глава эстонского дипломатического ведомства сказал, что "попросил министерство иностранных дел проанализировать возможные дополнительные меры, касающихся последних шагов РФ, когда она, нарушая дух Минских соглашений, начала в упрощенном порядке выдавать в Крыму и Донбассе паспорта".

Ранее в МИД Эстонии отреагировали на указ Путина о выдаче паспортов жителям ОРДЛО.

Как сообщал УНН, в МИД Литвы сообщили, что действия России по упрощению выдачи гражданства для жителей ОРДЛО не имеют оставаться без последствий.

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