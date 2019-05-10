Очільник МЗС Естонії пропонує посилити санкції проти РФ

КИЇВ. 10 травня. УНН. Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, який нещодавно приступив до виконання своїх обов'язків, має намір запропонувати ввести додаткові санкції відносно Росії через її "паспортизацію" в спрощеному порядку для жителів ОРДЛО та Криму. Про це він повідомив у інтерв'ю для газети Eesti Paevaleht, передає УНН.