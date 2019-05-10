Очільник МЗС Естонії пропонує посилити санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, який нещодавно приступив до виконання своїх обов'язків, має намір запропонувати ввести додаткові санкції відносно Росії через її "паспортизацію" в спрощеному порядку для жителів ОРДЛО та Криму. Про це він повідомив у інтерв'ю для газети Eesti Paevaleht, передає УНН.
Рейнсалу планує зробити цю пропозицію на зустрічі глав МЗС країн ЄС "Східного партнерства" у понеділок, 13 травня.
"Росія - ядерна держава, яка в останнє десятиліття двічі використала силу відносно країн-сусідів. Інтересам Естонії відповідає підтримка суверенітету і територіальної цілісності країн, щоб подібні акти агресії отримали релевантну трактування", - заявив Рейнсалу в інтерв'ю виданню.
Очільник естонського дипломатичного відомства сказав, що "попросив міністерство закордонних справ проаналізувати можливі додаткові заходи, що стосуються останніх кроків РФ, коли вона, порушуючи дух Мінських угод, почала в спрощеному порядку видавати в Криму і Донбасі паспорта".
Раніше у МЗС Естонії відреагували на указ Путіна про видачу паспортів жителям ОРДЛО.
Як повідомляв УНН, у МЗС Литви повідомили, що дії Росії щодо спрощення видачі громадянства для мешканців ОРДЛО не мають залишатись без наслідків.