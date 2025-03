У МЗС Естонії відреагували на указ Путіна про видачу паспортів жителям ОРДЛО

"Ми шкодуємо про рішення Росії надати українцям можливість отримання прискореного громадянства в окупованих частинах Східної України. Ця дія дестабілізує і перешкоджає вирішенню конфлікту. Ми повністю підтримуємо українські суверенітет і територіальну цілісність", - говорить комюніке зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, Німеччина та Франція засудили рішення Росії про спрощену видачу паспортів жителям ОРДЛО, там вважають, що це суперечить мінським угодам.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент відреагував на указ Путіна про російські паспорти для жителів ОРДЛО

Водночас у Європейському Союзі вважають підписання указу президентом РФ Володимиром Путіним про спрощення видачі російських паспортів жителям ОРДЛО ще одним посяганням на суверенітет України з боку Росії.

We regret Russia's decision to provide expedited citizenship option to Ukrainians in occupied parts of Eastern Ukraine. This action is destabilising & impedes conflict resolution. We fully support 's sovereignty & territorial integrity. #UnitedForUkraine https://t.co/zGkQ1r1HCe

— Estonian MFA (@MFAestonia) 25 квітня 2019 р.