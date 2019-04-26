МЗС Литви не виключає нових санкцій через російський указ про паспорти

"Як вже казав, (після указу Росії щодо паспортів - ред.) мають бути певні наслідки. Тож ми між собою погодились , якщо щось піде не так або погіршить ситуацію, ми це будемо обговорювати. Чи можливо це? Так, можливо. Чи це легко? Ні, не легко. Ви знаєте, іноді ми маємо докласти зусилля, щоб подовжити вже існуючі санкції. Але я можу запевнити, що це - причина, з якої ми маємо обговорювати цю ситуацію", - сказав міністр.



Як повідомляв УНН, у МЗС Естонії відреагували на указ Путіна про видачу паспортів жителям ОРДЛО.



Держдеп США також відреагував на рішення РФ щодо видачі паспортам жителям Донбасу.