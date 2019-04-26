МЗС Литви не виключає нових санкцій через російський указ про паспорти

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Дії Росії щодо спрощення видачі громадянства для мешканців ОРДЛО не мають залишатись без наслідків. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус під час спілкування з журналістами у Києві, відповідаючи на питання журналіста про те, чи можна очікувати після дій Росії посилення санкцій проти неї від міжнародної спільноти, передає кореспондент УНН.

"Як вже казав, (після указу Росії щодо паспортів - ред.) мають бути певні наслідки. Тож ми між собою погодились , якщо щось піде не так або погіршить ситуацію, ми це будемо обговорювати. Чи можливо це? Так, можливо. Чи це легко? Ні, не легко. Ви знаєте, іноді ми маємо докласти зусилля, щоб подовжити вже існуючі санкції. Але я можу запевнити, що це - причина, з якої ми маємо обговорювати цю ситуацію", - сказав міністр.

Як повідомляв УНН, у МЗС Естонії відреагували на указ Путіна про видачу паспортів жителям ОРДЛО.

Держдеп США також відреагував на рішення РФ щодо видачі паспортам жителям Донбасу.

Українські Національні Новини

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