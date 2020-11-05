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Глава Минздрава Украины обсудил с послом Великобритании создание вакцины от COVID-19

Глава Минздрава Украины обсудил с послом Великобритании создание вакцины от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12473 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Глава Минздрава Украины Максим Степанов провел встречу с послом Великобритании в Украине госпожой Мелиндой Симмонс, во время которой обсудили создание вакцины от COVID-19. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Обсудили, в частности, дальнейшую стратегию по обеспечению медпомощи в случае ухудшения эпидемической ситуации в Украине, потенциальное усиление карантинных мероприятий и вопросы разработки украинской вакцины против COVID-19. В частности, отметил, что Минздрав на постоянной связи с компанией AstraZeneca, которая вместе с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, производство которой может быть запущено уже в ближайшее время”, — написал Степанов.

По его словам, в Украине рассматривают возможность привлечь украинские мощности к производству британской вакцины.

“Наша страна рассчитывает получить ее одной из первых”, — отметил министр.

Как сообщал УНН, по словам главы Минздрава Максима Степанова, украинская вакцина от коронавируса может появиться уже через год.

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