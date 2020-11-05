Очільник МОЗ України обговорив з послом Великої Британії створення вакцини від COVID-19

Очільник МОЗ України обговорив з послом Великої Британії створення вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Очільник МОЗ України Максим Степанов провів зустріч із послом Великої Британії в Україні пані Меліндою Сіммонс, під час якої обговорили створення вакцини від COVID-19. Про це міністр повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Обговорили, зокрема, подальшу стратегію щодо забезпечення меддопомоги у разі погіршення епідемічної ситуації в Україні, потенційне посилення карантинних заходів та питання розробки української вакцини проти COVID-19. Зокрема, наголосив, що МОЗ на постійному зв’язку з компанією AstraZeneca, яка разом з Оксфордським університетом розробляє вакцину проти коронавірусу, виробництво якої може бути запущено вже найближчим часом”, — написав Степанов.
За його словами, в Україні розглядають можливість долучити українські потужності до виробництва британської вакцини.
“Наша країна розраховує отримати її однією з перших”, — зазначив міністр.
Як повідомляв УНН, за словами глави МОЗ Максима Степанова, українська вакцина від коронавірусу може з'явитися вже через рік.