В Херсоне 68-летний мужчина получил взрывную травму и ранение спины в результате российского обстрела. Пострадавшему оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.
Из-за российского обстрела Херсона пострадал 68-летний мужчина, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.
Детали
В больницу обратился 68-летний херсонец, который попал под вражеский удар около 11:00.
По данным ОВА, мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение спины.
Пострадавшему оказали необходимую медпомощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.
Херсон та область росіяни вночі атакували "шахедами": є загиблий та поранені, 9 дронів збито31 июля 2024, 05:23 • 25147 просмотров