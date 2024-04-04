Очередной фейк рф: в харьковской школе ученики делают куклы вуду, чтобы навести на россиян порчу
Киев • УНН
российские пропагандистские каналы распространяют фейковую информацию, что харьковские школьники изготавливали куклы вуду, чтобы навести порчу на россиян, тогда как на самом деле они посещали мастер-класс по изготовлению традиционных украинских кукол-мотанок.
Пропагандистские российские каналы распространяют фейковую информацию о том, что якобы харьковские школьники делают куклы вуду, чтобы навести порчу на россиян. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что российские Telegram-каналы начали распространять информацию, что, мол, замполит 15 пограничного отряда ГПС Украины проводил занятия по изготовлению кукол вуду в одной из харьковских школ, чтобы в будущем якобы наводить порчу на россиян.
Это очередная больная выдумка российских пропагандистов, страдающих дефицитом фантазии. На самом деле молодежь Новобаварского района Харькова посетила мастер-класс под названием "Оберег для воина" по изготовлению куклы-мотанки. Кроме этого, военных на этом мероприятии не было вообще,
Там отметили, что российская пропаганда распространяет подобные фейки для формирования негативного отношения к украинским военным и подпитки ненавистных настроений к украинцам со стороны россиян.
Напомним
По сообщению Центра противодействия дезинформации россияне распространяют фейковые сообщения с призывами к жителям Харькова эвакуироваться из-за якобы возможного окружения. Впрочем, враг пока не имеет ресурсов для окружения или захвата Харькова.
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