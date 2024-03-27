Очередной фейк рф: из-за массовых протестов из Европы депортируют часть украинцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  117868 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  115696 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  133539 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  124097 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  142832 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134515 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179713 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  167082 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155511 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216169 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

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21 марта 2024, 11:56  •  467468 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 10:44  •  459077 просмотра
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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18 марта 2024, 18:47  •  547495 просмотра

Очередной фейк рф: из-за массовых протестов из Европы депортируют часть украинцев

российские пропагандистские каналы распространяют фейковую информацию о якобы депортации более 813 тысяч украинцев из ЕС из-за массовых протестов, но это утверждение не соответствует действительности, а скриншот, который используется для его подтверждения, является сфабрикованным.

Война •   •  19142 просмотра
Очередной фейк рф: из-за массовых протестов из Европы депортируют часть украинцев

В Хмельницком произошел пожар в многоэтажке: спасены двое детей

Двое детей были спасены во время пожара в многоэтажке в Хмельницком.

Общество •   •  13451 просмотра
В Хмельницком произошел пожар в многоэтажке: спасены двое детей

На ВОТ Луганщины враг массово раздает повестки, будто "формируют мобилизационный резерв" - Лысогор

На оккупированной россией части Луганской области враг массово раздает повестки, якобы формируя мобилизационный резерв, а в школах проводятся пропагандистские уроки "единства с Россией", которые дети вынуждены слушать, стоя на коленях.

Война •   •  13084 просмотра
На ВОТ Луганщины враг массово раздает повестки, будто "формируют мобилизационный резерв" - Лысогор

рф будет изыскивать другие средства точечных ракетных ударов по Украине - Гуменюк

Российские войска время от времени проводят маневры береговыми ракетными комплексами, оперативно-тактическими ракетными комплексами, поскольку ищут другие средства для нанесения высокоточных ракетных ударов в связи с растущими угрозами, тогда как российский флот остается преимущественно неактивным в Черном и Азовском морях.

Война •   •  14656 просмотра
рф будет изыскивать другие средства точечных ракетных ударов по Украине - Гуменюк

Словения присоединяется к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины

Словения присоединяется к инициативе Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами Европейского Союза.

Война •   •  16933 просмотра
Словения присоединяется к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины

Каждый шестой подросток в Европе является жертвой кибербуллинга - ВОЗ

Каждый шестой ребенок школьного возраста сталкивается с кибербуллингом, количество которого возросло по сравнению с 2018 годом из-за усиления диджитализации взаимодействия молодых людей, согласно новому исследованию ВОЗ по буллингу и насилию среди подростков.

Общество •   •  12846 просмотра
Каждый шестой подросток в Европе является жертвой кибербуллинга - ВОЗ

В Латвии выставляют на торги "Дом москвы", средства передадут Украине

Латвия планирует продать на аукционе земельный участок в Риге и расположенный на нем "Дом москвы", который ранее принадлежал правительству столицы рф, а вырученные средства направит на поддержку Украины.

Экономика •   •  18027 просмотра
В Латвии выставляют на торги "Дом москвы", средства передадут Украине

Курс валют на 27 марта: доллар продолжает расти в цене

Национальный банк Украины установил официальный обменный курс на уровне 39,3230 UAH/USD, девальвировав гривну на 12 копеек.

Экономика •   •  13639 просмотра
Курс валют на 27 марта: доллар продолжает расти в цене

Гуменюк об ударе рф из Крыма по Киеву: враг изыскивает способы, каким образом давить на население Украины

россияне изыскивают способы, как давить с самых неожиданных направлений и используют вооружение, которое будет усложнять работу украинской ПВО.

Война •   •  16090 просмотра
Гуменюк об ударе рф из Крыма по Киеву: враг изыскивает способы, каким образом давить на население Украины

россияне атаковали тремя "шахедами" Изюм на Харьковщине: повреждена гимназия, охранник получил ранения

В Изюме Харьковской области была повреждена местная гимназия и ранен охранник в результате атаки трех "шахедов" в ночь на 27 марта.

Война •   •  15538 просмотра
россияне атаковали тремя "шахедами" Изюм на Харьковщине: повреждена гимназия, охранник получил ранения