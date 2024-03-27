Очередной фейк рф: из-за массовых протестов из Европы депортируют часть украинцев

Пропагандистские российские каналы распространяют фейковую информацию о якобы депортации украинцев из ЕС из-за массовых протестов по всей Европе. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, пишет УНН.

С 15 апреля более 813 тысяч украинцев депортируют из ЕС из-за массовых протестов по всей Европе. Такую информацию распространяет анонимный Telegram-канал со ссылкой на якобы сайт представительства ЕС в Украине, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что скриншот с информацией о депортации украинцев из Европы - подделка. Для создания фейка мошенники использовали релиз от 13 марта "Захватническая война россии против Украины: персональные санкции ЕС за нарушение территориальной целостности продлены еще на полгода".

На самом деле в нем говорится о том, что Совет ЕС продлил ограничительные меры против лиц, причастных к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, до 15 сентября 2024 года. Представительство ЕС в Украине не распространяло информацию о депортации украинцев, ведь она не соответствует действительности.

Напомним

российские пропагандисты распространили фейковый скриншот, в котором утверждается, что Зеленский подпишет указ, который потребует от стран Запада депортировать украинских мужчин, которые там проживают, в Украину.