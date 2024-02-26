Ворог поширив фейковий пост Зеленського про нібито майбутній указ з вимогою депортувати українських чоловіків з-за кордону
Київ • УНН
Російські пропагандисти поширили фейковий скріншот, в якому стверджується, що Зеленський підпише указ, який вимагатиме від країн Заходу депортувати українських чоловіків, які там проживають, в Україну.
російські пропагандисти поширили фейковий скріншот з буцімто сторінки Президента України у соцмережі про намір Володимира Зеленського підписати указ з вимогою для західних країн депортувати в Україну українських чоловіків, які там проживають. Про ворожу ІПсО попередили у Центрі Протидії Дезінформації, передає УНН.
Ворожі TG-канали поширюють скріншот з буцімто сторінки Президента України у соцмережі Х про намір Володимира Зеленського підписати указ, який вимагатиме від усіх західних країн депортувати в Україну українських чоловіків, які там проживають
Насправді це черговий фейк російських пропагандистів, поширений з фейкової сторінки Володимира Зеленського, оскільки пост з таким змістом відсутній на офіційній сторінці Президента України у соціальній мережі Х.
"Поширюючи такі фейки, ворожа пропаганда намагається поширити паніку та посіяти розбрат з-поміж української діаспори й підірвати довіру до української влади. Довіряйте інформації виключно з офіційних та верифікованих джерел", - вказали в ЦПД.
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