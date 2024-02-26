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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг распространил фейковый пост Зеленского о якобы предстоящем указе с требованием депортировать украинских мужчин из-за границы

Враг распространил фейковый пост Зеленского о якобы предстоящем указе с требованием депортировать украинских мужчин из-за границы

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 10:33  •  27482 просмотра

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Российские пропагандисты распространили фейковый скриншот, в котором утверждается, что Зеленский подпишет указ, который потребует от стран Запада депортировать украинских мужчин, которые там проживают, в Украину.

российские пропагандисты распространили фейковый скриншот с якобы страницы Президента Украины в соцсети о намерении Владимира Зеленского подписать указ с требованием для западных стран депортировать в Украину украинских мужчин, которые там проживают. О враждебной ИПсО предупредили в Центре Противодействия Дезинформации, передает УНН.

 Враждебные TG-каналы распространяют скриншот с якобы страницы Президента Украины в соцсети Х о намерении Владимира Зеленского подписать указ, который потребует от всех западных стран депортировать в Украину украинских мужчин, которые там проживают

- говорится в сообщении.

 На самом деле это очередной фейк российских пропагандистов, распространенный с фейковой страницы Владимира Зеленского, поскольку пост с таким содержанием отсутствует на официальной странице Президента Украины в социальной сети Х. 

"Распространяя такие фейки, вражеская пропаганда пытается распространить панику и посеять раздор среди украинской диаспоры и подорвать доверие к украинской власти. Доверяйте информации исключительно из официальных и верифицированных источников", - указали в ЦПД.

рф распространяет фейк о применении Украиной американского химического оружия в условиях войны25 февраля 2024, 01:37 • 108765 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаПолитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Ворог поширив фейковий пост Зеленського про нібито майбутній указ з вимогою депортувати українських чоловіків з-за кордону
The enemy has spread a fake post by Zelenskyy about an alleged future decree demanding the deportation of Ukrainian men from abroad
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Враг распространил фейковый пост Зеленского о якобы предстоящем указе с требованием депортировать украинских мужчин из-за границы

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