Враг распространил фейковый пост Зеленского о якобы предстоящем указе с требованием депортировать украинских мужчин из-за границы
Киев • УНН
Российские пропагандисты распространили фейковый скриншот, в котором утверждается, что Зеленский подпишет указ, который потребует от стран Запада депортировать украинских мужчин, которые там проживают, в Украину.
российские пропагандисты распространили фейковый скриншот с якобы страницы Президента Украины в соцсети о намерении Владимира Зеленского подписать указ с требованием для западных стран депортировать в Украину украинских мужчин, которые там проживают. О враждебной ИПсО предупредили в Центре Противодействия Дезинформации, передает УНН.
Враждебные TG-каналы распространяют скриншот с якобы страницы Президента Украины в соцсети Х о намерении Владимира Зеленского подписать указ, который потребует от всех западных стран депортировать в Украину украинских мужчин, которые там проживают
На самом деле это очередной фейк российских пропагандистов, распространенный с фейковой страницы Владимира Зеленского, поскольку пост с таким содержанием отсутствует на официальной странице Президента Украины в социальной сети Х.
"Распространяя такие фейки, вражеская пропаганда пытается распространить панику и посеять раздор среди украинской диаспоры и подорвать доверие к украинской власти. Доверяйте информации исключительно из официальных и верифицированных источников", - указали в ЦПД.
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Враг распространил фейковый пост Зеленского о якобы предстоящем указе с требованием депортировать украинских мужчин из-за границы
Российские пропагандисты распространили фейковый скриншот, в котором утверждается, что Зеленский подпишет указ, который потребует от стран Запада депортировать украинских мужчин, которые там проживают, в Украину.
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