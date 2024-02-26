Враг распространил фейковый пост Зеленского о якобы предстоящем указе с требованием депортировать украинских мужчин из-за границы

российские пропагандисты распространили фейковый скриншот с якобы страницы Президента Украины в соцсети о намерении Владимира Зеленского подписать указ с требованием для западных стран депортировать в Украину украинских мужчин, которые там проживают. О враждебной ИПсО предупредили в Центре Противодействия Дезинформации, передает УНН.

Враждебные TG-каналы распространяют скриншот с якобы страницы Президента Украины в соцсети Х о намерении Владимира Зеленского подписать указ, который потребует от всех западных стран депортировать в Украину украинских мужчин, которые там проживают - говорится в сообщении.

На самом деле это очередной фейк российских пропагандистов, распространенный с фейковой страницы Владимира Зеленского, поскольку пост с таким содержанием отсутствует на официальной странице Президента Украины в социальной сети Х.

"Распространяя такие фейки, вражеская пропаганда пытается распространить панику и посеять раздор среди украинской диаспоры и подорвать доверие к украинской власти. Доверяйте информации исключительно из официальных и верифицированных источников", - указали в ЦПД.

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