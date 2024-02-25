рф распространяет фейк о применении Украиной американского химического оружия в условиях войны

рф распространяет "новость" об использовании американских химических боеприпасов ВСУ против вражеской армии. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

Появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины использовали на поле боя американские химические боеприпасы против армии рф.

Однако, после тщательного анализа выявлено, что это еще один фейк, распространенный кремлевскими псевдоСМИ. Пропагандисты даже не предоставляют конкретной информации о времени и месте применения.

Стоит отметить, что в арсенале США отсутствуют запасы химического оружия, а утилизация химических боеприпасов состоялась еще 10 июля 2023 года - сообщено из Пентагона.

По данным командования Сил поддержки ВСУ, именно российские захватчики активно используют химические боеприпасы. С начала широкомасштабной войны россияне совершили 465 химических атак на позиции Сил обороны Украины.

Добавим

Распространение такой лжи следует рассматривать как попытку дискредитировать Украину и Вооруженные Силы в глазах мировой общественности.

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