рф розповсюджує фейк про застосування Україною американської хімічної зброї в умовах війни
Київ • УНН
рф поширила фейкову "новину" про те, що ЗСУ застосували американські хімічні боєприпаси проти російських військ, але аналіз показав, що це була бездоказова пропаганда, спрямована на дискредитацію України.
рф поширює "новину" про використання американських хімічних боєприпасів ЗСУ проти ворожої армії. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
Деталі
З'явилася інформація про те, що Збройні сили України використовували на полі бою американські хімічні боєприпаси проти армії рф.
Проте, після ретельного аналізу виявлено, що це є ще однин фейк, поширений кремлівськими псевдоЗМІ. Пропагандисти навіть не надають конкретної інформації щодо часу та місця застосування.
Варто відзначити, що у арсеналі США відсутні запаси хімічної зброї, а утилізація хімічних боєприпасів відбулася ще 10 липня 2023 року – повідомлено з Пентагону.
За даними командування Сил підтримки ЗСУ, саме російські загарбники активно використовують хімічні боєприпаси. З початку широкомасштабної війни росіяни вчинили 465 хімічних атак на позиції Сил оборони України.
Додамо
Поширення такої брехні слід розглядати як спробу дискредитувати Україну та Збройні Сили в очах світової громадськості.
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