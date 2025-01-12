Очередное нападение на Антоновку: беспилотник оккупантов ранил местного жителя
Киев • УНН
Вражеские войска атаковали Антоновку на Херсонщине с помощью беспилотника. 53-летний мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован с контузией и переломом.
Силы страны-агрессора ударили по Херсонщине. Известно о пострадавшем. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.
Детали
По информации, около 22:00 в Антоновке Херсонской области снова была зафиксирована атака со стороны вражеских военных, которые использовали беспилотник для сброса взрывчатки.
К сожалению, в результате инцидента 53-летний мужчина получил серьезные травмы, в частности контузию, перелом голени и повреждения мягких тканей ног от обломков.
Мужчину доставили в больницу, где он находится под медицинским наблюдением.
Напомним
Ранее террористы сегодня уже обстреливали Антоновку, где пострадали двое мужчин в возрасте 21 и з1 года. Согласно информации, пострадавшие получили взрывные травмы и осколочные ранения ног. Их состояние медики оценили как средней тяжести.
Войска рф обстреляли Херсон: повреждена электросеть, есть обесточивание12.01.25, 15:03 • 24658 просмотров