Очередное нападение на Антоновку: беспилотник оккупантов ранил местного жителя

Силы страны-агрессора ударили по Херсонщине. Известно о пострадавшем. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.

Детали

По информации, около 22:00 в Антоновке Херсонской области снова была зафиксирована атака со стороны вражеских военных, которые использовали беспилотник для сброса взрывчатки.

К сожалению, в результате инцидента 53-летний мужчина получил серьезные травмы, в частности контузию, перелом голени и повреждения мягких тканей ног от обломков.

Мужчину доставили в больницу, где он находится под медицинским наблюдением.

Напомним

Ранее террористы сегодня уже обстреливали Антоновку, где пострадали двое мужчин в возрасте 21 и з1 года. Согласно информации, пострадавшие получили взрывные травмы и осколочные ранения ног. Их состояние медики оценили как средней тяжести.

Войска рф обстреляли Херсон: повреждена электросеть, есть обесточивание