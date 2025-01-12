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Черговий напад на Антонівку: безпілотник окупантів поранив місцевого жителя

Київ • УНН

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Ворожі війська атакували Антонівку на Херсонщині за допомогою безпілотника. 53-річний чоловік отримав серйозні травми та був госпіталізований з контузією та переломом.

Сили країни-агресора вдарили по Херсонщині. Відомо про постраждалого. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.

Деталі

За інформацією, близько 22:00 в Антонівці Херсонської області знову було зафіксовано атаку з боку ворожих військових, які використали безпілотник для скидання вибухівки.

На жаль, унаслідок інциденту 53-річний чоловік отримав серйозні травми, зокрема контузію, перелом гомілки та пошкодження м'яких тканин ніг від уламків.

Чоловіка доставили до лікарні, де він знаходиться під медичним наглядом.

Нагадаємо

Раніше терористи сьогодні вже обстрілювали Антонівку, де постраждали двоє чоловіків віком 21 та з1 роки. Згідно з інформацією, потерпілі отримали вибухові травми та уламкові поранення ніг. Їх стан медики оцінили як середньої тяжкості.

Війська рф обстріляли Херсон: пошкоджено електромережу, є знеструмлення12.01.25, 15:03 • 30867 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
ukrainaУкраїна
khersonХерсон

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