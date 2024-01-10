Очень не хватает современных систем ПП0 - Зеленский
Киев • УНН
Украине не хватает современных систем противовоздушной обороны, необходимых для отражения атак, и она стремится к совместному производству с союзниками, заявил президент Зеленский.
Украина еще не в состоянии вместе с партнерами в ближайшее время производить современные системы противовоздушной обороны. Этого очень сильно не хватает. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает корреспондент УНН.
"Есть общий дефицит оружия в мире. Есть дефицит оружия и в Украине. Сейчас много вызовов для обороны многих стран мира", - сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина заинтересована в копродукции, а потому Киев начал сотрудничество в этом вопросе с партнерами США и продолжает его с европейскими союзниками.
"Что касается того, что мы сегодня еще не в состоянии вместе с партнерами в ближайшее время производить - это современные системы противовоздушной обороны. Этого не хватает очень сильно. россия в последние дни декабря и первыми днями января ударила по гражданской инфраструктуре, по людям, по школам...Было 500 ударов ракет и дронов. Общая сумма 500. Мы смогли отразить 70% в среднем всех этих ударов", - рассказал Зеленский.
Он отметил, что поэтому бороться с россией можно технологиями пока Украина еще не вытеснила россиян с украинской земли.
"Поэтому системы ПВО - это то, чего не хватает №1", - добавил Зеленский.
Дополнение
Украина и Литва подписали документы о совместном оборонном производстве, в частности, по средствам борьбы с дронами.
Науседа сообщил, что на Совете Национальной обороны Литвы был одобрен пакет долгосрочной военной помощи Украине на 200 млн евро.
Науседа добавил, что подписанные сегодня соглашения между украинской и литовской оборонной промышленностью являются еще одним примером нашего тесного военного сотрудничества.
Очень не хватает современных систем ПП0 - Зеленский
Украине не хватает современных систем противовоздушной обороны, необходимых для отражения атак, и она стремится к совместному производству с союзниками, заявил президент Зеленский.
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