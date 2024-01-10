Очень не хватает современных систем ПП0 - Зеленский

Эксклюзив
Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
  •  49809 просмотра

Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

Эксклюзив
Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление
  •  103073 просмотра

Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины
  •  107349 просмотра

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

Эксклюзив
Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
  •  123102 просмотра

Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

Эксклюзив
ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский
  •  147115 просмотра

ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
  •  129926 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

Эксклюзив
Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине
  •  121912 просмотра

Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине

Эксклюзив
Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца
  •  255294 просмотра

Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца

Эксклюзив
Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог
9 января  •  167462 просмотра

Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог

Эксклюзив
Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
9 января  •  182248 просмотра

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

Эксклюзив
Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
9 января  •  200134 просмотра

Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
8 января  •  225434 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
8 января  •  219517 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  214878 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Эксклюзив
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
8 января  •  165103 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ochen-ne-khvataet-sovremennikh-sistem-pp0-zelenskii

Очень не хватает современных систем ПП0 - Зеленский

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 13:27  •  13233 просмотра

Read in English

Украине не хватает современных систем противовоздушной обороны, необходимых для отражения атак, и она стремится к совместному производству с союзниками, заявил президент Зеленский.

Украина еще не в состоянии вместе с партнерами в ближайшее время производить современные системы противовоздушной обороны. Этого очень сильно не хватает. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает корреспондент УНН.

"Есть общий дефицит оружия в мире. Есть дефицит оружия и в Украине. Сейчас много вызовов для обороны многих стран мира", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина заинтересована в копродукции, а потому Киев начал сотрудничество в этом вопросе с партнерами США и продолжает его с европейскими союзниками.

"Что касается того, что мы сегодня еще не в состоянии вместе с партнерами в ближайшее время производить - это современные системы противовоздушной обороны. Этого не хватает очень сильно. россия в последние дни декабря и первыми днями января ударила по гражданской инфраструктуре, по людям, по школам...Было 500 ударов ракет и дронов. Общая сумма 500. Мы смогли отразить 70%  в среднем всех этих ударов", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что поэтому бороться с россией можно технологиями пока Украина еще не вытеснила россиян с украинской земли.

"Поэтому системы ПВО - это то, чего не хватает №1", - добавил Зеленский.

Дополнение

Украина и Литва подписали документы о совместном оборонном  производстве, в частности, по средствам борьбы с дронами.

Науседа  сообщил, что на Совете Национальной обороны Литвы был одобрен пакет долгосрочной военной помощи Украине на 200 млн евро.

Науседа  добавил, что подписанные сегодня соглашения между украинской и литовской оборонной промышленностью являются еще одним примером нашего тесного военного сотрудничества.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Дуже бракує сучасних систем ПП0 – Зеленський
There is a great lack of modern PP0 systems - Zelensky
Новости по теме

Очень не хватает современных систем ПП0 - Зеленский

Украине не хватает современных систем противовоздушной обороны, необходимых для отражения атак, и она стремится к совместному производству с союзниками, заявил президент Зеленский.

Политика •   •  13233 просмотра
Очень не хватает современных систем ПП0 - Зеленский

Рейтинг самых влиятельных паспортов мира: Украина потеряла две позиции

Сейчас украинский паспорт занимает 32 место в международном рейтинге самых влиятельных паспортов мира и делит это место с Гренадой и Сент-Люсией.

Экономика •   •  14607 просмотра
Рейтинг самых влиятельных паспортов мира: Украина потеряла две позиции

В Херсоне задержали коллаборационистку, которая во время оккупации города принудительно "паспортизировала" льготников

В Херсоне задержали коллаборационистку, которая во время оккупации заставляла людей брать российские паспорта и угрожала местным жителям отменой льгот.

Криминал и ЧП •   •  12418 просмотра
В Херсоне задержали коллаборационистку, которая во время оккупации города принудительно "паспортизировала" льготников

Полиция Польши задержала экс-главу МВД и его заместителя в президентском дворце

Польская полиция задержала экс-министра внутренних дел Мариуша Каминского и его заместителя в президентском дворце по делу о злоупотреблении властью в 2007 году. Их арест вызвал протесты и голодовку Каминского.

Новости Мира •   •  12013 просмотра
Полиция Польши задержала экс-главу МВД и его заместителя в президентском дворце

Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Винницкая птицефабрика не является причиной гибели рыбы в Ладыжинском водохранилище, после проведенного расследования и визита руководителя пострадавшей фермы.

Общество •   •  103073 просмотра
Эксклюзив
Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Украина и Литва подписали документы о совместном оборонном производстве

Украина и Литва договариваются о совместном оборонном производстве, сосредотачиваясь на оружии против беспилотников.

Политика •   •  13849 просмотра
Украина и Литва подписали документы о совместном оборонном производстве

В рф умер личный эксперт по долголетию владимира путина, который надеялся прожить более 100 лет

Известный российский геронтолог владимир хавинсон, известный своими антивозрастными исследованиями и связями с путиным, умер на 77-м году жизни, хотя ранее планировал отметить 100-летний юбилей.

Новости Мира •   •  13338 просмотра
В рф умер личный эксперт по долголетию владимира путина, который надеялся прожить более 100 лет

В минобороны рф заявили о сбитии беспилотника над воронежской областью

Министерство обороны россии утверждает, что над воронежской областью якобы был сбит украинский беспилотник.

Война •   •  19851 просмотра
В минобороны рф заявили о сбитии беспилотника над воронежской областью

Международная организация труда прогнозирует рост глобального уровня безработицы

Ожидается, что глобальный уровень безработицы вырастет до 5,2% в 2024 году, при этом количество безработных увеличится на 2 миллиона человек, преимущественно в странах с развитой экономикой.

Новости Мира •   •  12293 просмотра
Международная организация труда прогнозирует рост глобального уровня безработицы

Пытался пересечь границу: в реке Тиса едва не утонул уклонист

Украинские пограничники спасли переохлажденного мужчину из реки Тиса. Мошенники предложили мужчине нелегально пересечь границу с Румынией водным путем, за услугу взяли $5 тысяч.

Общество •   •  12165 просмотра
Пытался пересечь границу: в реке Тиса едва не утонул уклонист