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Дуже бракує сучасних систем ПП0 – Зеленський

Дуже бракує сучасних систем ПП0 – Зеленський

Київ • УНН

 • 20958 перегляди

Україні не вистачає сучасних систем протиповітряної оборони, необхідних для відбиття атак, і вона прагне до спільного виробництва з союзниками, заявив президент Зеленський.

Україна ще не в змозі разом з партнерами найближчим часом виробляти сучасні системи протиповітряної оборони. Цього дуже сильно бракує. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, передає кореспондент УНН.

"Є загальний дефіцит зброї у світі. Є дефіцит зброї і в Україні. Наразі багато викликів для оборони багатьох країн світу", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна зацікавлена в копродукції, а тому Київ почав співпрацю у цьому питання з партнерами США та продовжує її з європейськими союзниками.

"Що стосується того, що ми сьогодні ще не в змозі разом з партнерами найближчим часом виробляти – це сучасні системи протиповітряної оборони. Цього бракує дуже сильно. росія останніми днями грудня та першими днями січня вдарила по цивільній інфраструктурі, по людях, по школах…Було 500 ударів ракет та дронів. Загальна сума 500. Ми змогли відбити 70%  в середньому всіх цих ударів", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що тому боротися з росією можна технологіями поки Україна ще не витиснули росіян з української землі.

"Тому системи ППО – це те, чого бракує №1", - додав Зеленський.

Доповнення

Україна та Литва підписали документи про спільне оборонне  виробництво, зокрема, щодо засобів боротьби з дронами.

Наусєда  повідомив, що на Раді Національної оборони Литви було схвалено пакет довгострокової військової допомоги Україні на 200 млн євро.

Наусєда  додав, що підписані сьогодні угоди між українською та литовською оборонною промисловістю є ще одним прикладом нашої тісної військової співпраці.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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