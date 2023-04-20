Очаков ночью россияне обстреляли из РСЗО - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Очаков Николаевской области ночью российские войска обстреляли из РСЗО. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня, 20 апреля, с 00:25 по 01:00 враг наносил удары из РСЗО по городу Очаков Очаковской громады. Последствия повреждений уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Ким.
По его словам, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 21 из 26 БпЛА типа “Шахед-136”, запущенных оккупантами.