Очаков ночью россияне обстреляли из РСЗО - Ким

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"Сегодня, 20 апреля, с 00:25 по 01:00 враг наносил удары из РСЗО по городу Очаков Очаковской громады. Последствия повреждений уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Ким.

По его словам, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 21 из 26 БпЛА типа “Шахед-136”, запущенных оккупантами.