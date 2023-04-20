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Очаків вночі росіяни обстріляли з РСЗВ - Кім

Очаків вночі росіяни обстріляли з РСЗВ - Кім

Київ • УНН

 • 463597 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Очаків Миколаївської області вночі російські війська обстріляли з РСЗВ. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні, 20 квітня, з 00:25 по 01:00 ворог завдавав ударів з РСЗВ по місту Очаків Очаківської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - написав Кім.

З його слів, у Миколаєву, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо

Протягом минулої доби українські захисники знищили 21 з 26 БпЛА типу “Шахед-136”, запущених окупантами.

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