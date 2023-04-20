Очаків вночі росіяни обстріляли з РСЗВ - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Очаків Миколаївської області вночі російські війська обстріляли з РСЗВ. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні, 20 квітня, з 00:25 по 01:00 ворог завдавав ударів з РСЗВ по місту Очаків Очаківської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - написав Кім.
З його слів, у Миколаєву, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
Протягом минулої доби українські захисники знищили 21 з 26 БпЛА типу “Шахед-136”, запущених окупантами.