Объемы строительства за год выросли на 23%

"По данным Государственной службы статистики, за 10 месяцев этого года предприятия уже выполнили строительные работы более чем на 70 млрд грн. Объемы строительства выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет не только о стоимости строительных и монтажных работ при новом строительстве, это также реконструкция, реставрация, ремонт зданий и сооружений, техническое переоснащение предприятий. В течение всего 2017 года наблюдаем положительную динамику, которая, думаю, будет сохранена по итогам года", - сказал он.

По итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 128,0%, зданий - 119,4%.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. В течение 2017 года компания планирует построить около 400 тыс. кв. м.