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Об'єми будівництва за рік зросли на 23%

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. За підсумками січня-жовтня 2017 року підприємства України виконали будівельні роботи на суму 73,5 млрд грн, індекс будівельної продукції у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року становив 123,4%. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"За даними Державної служби статистики, за 10 місяців цього року підприємства вже виконали будівельні роботи більш ніж на 70 млрд грн. Об’єми будівництва зросли на 23% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Мова йде не тільки про вартість будівельних та монтажних робіт при новому будівництві, це також реконструкція, реставрація, ремонт будівель та споруд, технічне переоснащення підприємств. Протягом всього 2017-го спостерігаємо позитивну динаміку, яка, думаю, буде збережена за підсумками року", - сказав він.

За підсумками звітного періоду індекс будівництва інженерних споруд становив 128,0%, будівель - 119,4%.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі - шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п'ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" ввів в експлуатацію протягом 2016 року більше 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ в порівнянні з 2015 роком. Протягом 2017 року компанія планує звести майже 400 тис. кв. м.

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