Обвинение попросило для Лусварги 14 лет тюрьмы

Так, сегодня в Павлоградском районном суде Днепропетровской области состоялись судебные дебаты в уголовном производстве по обвинению Лусварги.

"Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Лусварги во время дебатов признал вину в части своей деятельности в непредусмотренных законом вооруженных формированиях, однако отрицал участие в террористических организациях.

Суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого до 16 мая, а также назначил на 2 мая 2019 года дату выступления обвиняемого с последним словом. После этого суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Как сообщал УНН, в суде защитник Донецкого аэропорта узнал в Лусварги боевика.

Напомним, 4 мая 2018 года националисты задержали Лусварги и передали его в СБУ. В СБУ заявили, что проведут следственные действия с обвиняемым.

Впоследствии, уголовное производство по Лусварги было передано в Павлоградский горрайонный суда Днепропетровской области.

Было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 года по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил АТО в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый 1-го мотострелкового батальона "Викинг" "ДНР".

Лусварги был привлечен, в частности, в подразделениях боевиков в боях под Дебальцево и районе Донецкого аэропорта.

Как сообщил УНН заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин, Бразилия не направляла Украина запрос о выдаче их гражданина Рафаэля Лусварги, подозреваемого в участии в "ДНР".