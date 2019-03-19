Обвинувачення попросило для Лусваргі 14 років тюрми

Так, сьогодні у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області відбулися судові дебати у кримінальному провадженні за обвинувачення Лусваргі.

"Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі строком на 14 років з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, Лусваргі під час дебатів визнав вину в частині своєї діяльності у непередбачених законом збройних формуваннях, проте заперечив участь у терористичних організаціях.

Суд продовжив строк тримання під вартою обвинуваченого до 16 травня, а також призначив на 2 травня 2019 року дату виступу обвинуваченого з останнім словом. Після цього суд видалиться до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Як повідомляв УНН, у суді захисник Донецького аеропорту упізнав у Лусваргі бойовика.

Нагадаємо, 4 травня 2018 року націоналісти затримали Лусваргі та передали його до СБУ. У СБУ заявили, що проведуть слідчі дії з обвинуваченим.

Згодом, кримінальне провадження щодо Лусваргі було передано до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Було встановлено, що громадянин Бразилії з вересня 2014-го по травень 2015 року брав участь у бойових діях проти сил АТО у складі незаконних збройних формувань терористів на Донбасі. Він входив до так званого 1-го мотострілецького батальйону "Вікінг" "ДНР".

Лусваргі був залучений, зокрема, у підрозділах бойовиків у боях під Дебальцевим та районі Донецького аеропорту.

Як повідомив УНН заступник Генерального прокурора України Євген Єнін, Бразилія не направляла Україні запит про видачу їхнього громадянина Рафаеля Лусваргі, підозрюваного в участі у "ДНР".