Захисник Донецького аеропорту упізнав у Лусваргі бойовика

Так, 14 лютого у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області відбулося чергове засідання у кримінальному провадженні проти Лусваргі.

"У даному судовому засіданні суд допитав двох свідків обвинувачення, у тому числі військовослужбовця ЗСУ, який був учасником бойових дій під Донецьким аеропортом. Вказаний свідок упізнав обвинуваченого, як учасника непередбачених законом збройних формуваннях під час бойових дій, що мали місце поблизу Донецького аеропорту у 2015 році", - йдеться в повідомленні.

Після завершення допиту свідків обвинувачений заявив клопотання заміну захисника, яке суд задовольнив.

Наступне засідання призначили на 28 лютого на 14:30. Заплановано допит обвинуваченого, після чого судове засідання буде відкладено для підготовки сторін до судових дебатів.

Як повідомляв УНН, суд у кримінальному провадженні проти громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі приєднав до матеріалів судового провадження всі письмові докази сторони обвинувачення.

Раніше Лусваргі продовжили арешт ще на два місяці - до 24 березня.

Нагадаємо, 4 травня 2018 року націоналісти затримали Лусваргі та передали його до СБУ. У СБУ заявили, що проведуть слідчі дії з обвинуваченим.

Згодом, кримінальне провадження щодо Лусваргі було передано до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Було встановлено, що громадянин Бразилії з вересня 2014-го по травень 2015 року брав участь у бойових діях проти сил АТО у складі незаконних збройних формувань терористів на Донбасі. Він входив до так званого 1-го мотострілецького батальйону "Вікінг" "ДНР".

Лусваргі був залучений, зокрема, у підрозділах бойовиків у боях під Дебальцевим та районі Донецького аеропорту.

Як повідомив УНН заступник Генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що Бразилія не направляла Україні запит про видачу їхнього громадянина Рафаеля Лусваргі, підозрюваного в участі у "ДНР".