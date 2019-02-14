Защитник Донецкого аэропорта узнал в Лусварги боевика
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В суде защитник Донецкого аэропорта дал показания в уголовном производстве по обвинению бразильца Рафаэля Лусварги в участии в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Так, 14 февраля в Павлоградском районном суде Днепропетровской области состоялось очередное заседание в уголовном производстве против Лусварги.
"В данном судебном заседании суд допросил двух свидетелей, в том числе военнослужащего ВСУ, который был участником боевых действий под Донецким аэропортом. Указанный свидетель узнал обвиняемого как участника непредвиденных законом вооруженных формированиях во время боевых действий, имевших место вблизи Донецкого аэропорта в 2015 году", - говорится в сообщении.
После завершения допроса свидетелей обвиняемый заявил ходатайство замене защитника, которое суд удовлетворил.
Следующее заседание назначили на 28 февраля на 14:30. Запланирован допрос обвиняемого, после чего судебное заседание будет отложено для подготовки сторон к судебным прениям.
Как сообщал УНН, суд в уголовном производстве против гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги присоединил к материалам судебного производства все письменные доказательства стороны обвинения.
Ранее Лусварги продлили арест еще на два месяца - до 24 марта.
Напомним, 4 мая 2018 года националисты задержали Лусварги и передали его в СБУ. В СБУ заявили, что проведут следственные действия с обвиняемым.
Впоследствии, уголовное производство по Лусварги было передано в Павлоградский горрайонный суда Днепропетровской области.
Было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 года по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил АТО в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый 1-й мотострелковый батальон "Викинг" "ДНР".
Лусварги был привлечен, в частности, к подразделениям боевиков в боях под Дебальцево и районе Донецкого аэропорта.
Как сообщил УНН, заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что Бразилия не направляла Украина запрос о выдаче их гражданина Рафаэля Лусварги, подозреваемого в участии в "ДНР".