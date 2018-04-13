Обвиняемым в деле о теракте у Дворца спорта в Харькове продлили арест

Меру пресечения продлили еще на два месяца.

Следующее заседание назначено на 11:30 18 апреля.

Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел теракт. В результате взрыва тогда погибли четыре человека.

По мнению прокурора Харьковской области Юрия Данильченко, в производстве нет смягчающих обстоятельств, и обвиняемые заслуживают самого сурового наказания. Относительно санкции статьи - это пожизненное лишение свободы.