Обвиняемым в деле о теракте у Дворца спорта в Харькове продлили арест
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Фрунзенский райсуд Харькова продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемых в деле о теракте возле Дворца спорта 22 февраля 2015 года, передает УНН.
Меру пресечения продлили еще на два месяца.
Следующее заседание назначено на 11:30 18 апреля.
Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел теракт. В результате взрыва тогда погибли четыре человека.
По мнению прокурора Харьковской области Юрия Данильченко, в производстве нет смягчающих обстоятельств, и обвиняемые заслуживают самого сурового наказания. Относительно санкции статьи - это пожизненное лишение свободы.