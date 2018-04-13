Обвинуваченим у справі про теракт біля Палацу спорту в Харкові продовжили арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Фрунзенський райсуд Харкова продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для обвинувачених у справі про теракт біля Палацу спорту 22 лютого 2015 року, передає УНН.
Запобіжний захід продовжили ще на два місяці.
Наступне засідання призначене на 11:30 18 квітня.
Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався теракт. У результаті вибуху тоді загинули чотири людини.
На думку прокурора Харківської області Юрія Данильченка, у провадженні немає пом'якшувальних обставин, і обвинувачені заслуговують найсуворішого покарання. Щодо санкції статті - це довічне позбавлення волі.