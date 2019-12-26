"Мариупольских террористов" освободили в рамках обмена удерживаемых
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Октябрьский районный суд Мариуполя изменил меру пресечения подозреваемым Евгению Дружинину, Александру Стрельниковичу, Виктору Скрипнику и Вячеславу Бирюкову с содержания под стражей на личное обязательство. Все четверо подозреваемых входят в список на обмен. Об этом журналисту УНН рассказал адвокат подозреваемых Виталий Омельченко.
"Изменили с содержания под стражей на личное обязательство... (также - ред.) они писали заявления, что они не против того чтобы их обменяли. Они входят в список", - сказал адвокат.
Напомним, речь идет о группе террористов под руководством бывшего милиционера по прозвищу "Мангуст", которые в 2014 году захватили два этажа помещения УВД в Мариуполе.
Напомним, СМИ РФ сообщили дату обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО.
Как сообщалось ранее, адвокат семей "Небесной сотни" не исключает изменения меры пресечения экс-беркутовцам для обмена.