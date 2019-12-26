"Маріупольських терористів" звільнили в рамках обміну утримуваних
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Жовтневий районний суд Маріуполя змінив запобіжний захід підозрюваним Євгену Дружиніну, Олександру Стрельниковичу, Віктору Скрипнику та В’ячеславу Бірюкову з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Всі четверо підозрюваних входять до списку на обмін. Про це журналісту УНН розповів адвокат підозрюваних Віталій Омельченко.
"Змінили з тримання під вартою на особисте зобов’язання… (також – ред.) вони писали заяви, що вони не проти того щоб їх обміняли. Вони входять до списку", - сказав адвокат.
Нагадаємо, йдеться про групу терористів під керівництвом колишнього міліціонера на прізвисько "Мангуст", які у 2014 році захопили два поверхи приміщення УВС у Маріуполі.
Нагадаємо, ЗМІ РФ повідомили дату обміну утримуваними особами з ОРДЛО.
Як повідомлялося раніше, адвокат сімей "Небесної сотні" не виключає зміну запобіжного заходу ексберкутівцям для обміну.