"Маріупольських терористів" звільнили в рамках обміну утримуваних

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Жовтневий районний суд Маріуполя змінив запобіжний захід підозрюваним Євгену Дружиніну, Олександру Стрельниковичу, Віктору Скрипнику та В’ячеславу Бірюкову з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Всі четверо підозрюваних входять до списку на обмін. Про це журналісту УНН розповів адвокат підозрюваних Віталій Омельченко.

"Змінили з тримання під вартою на особисте зобов’язання… (також – ред.) вони писали заяви, що вони не проти того щоб їх обміняли. Вони входять до списку", - сказав адвокат.

Нагадаємо, йдеться про групу терористів під керівництвом колишнього міліціонера на прізвисько "Мангуст", які у 2014 році захопили два поверхи приміщення УВС у Маріуполі.

Нагадаємо, ЗМІ РФ повідомили дату обміну утримуваними особами з ОРДЛО.

Як повідомлялося раніше, адвокат сімей "Небесної сотні" не виключає зміну запобіжного заходу ексберкутівцям для обміну.

Українські Національні Новини

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