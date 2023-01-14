Возмущена отсутствием уважения к суверенитету Молдовы: премьер об обнаружении новых ракетных обломков после атаки на Украину

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«Нет политического, исторического или морального оправдания убийствам мирных жителей и атакам на инфраструктуру», — говорится в сообщении, опубликованном на странице правительства в Facebook.

Премьер также прокомментировала падение обломков ракеты на севере Молдовы.

«Возмущена отсутствием уважения к суверенитету Молдовы. Воздушное пространство сегодня снова было нарушено, а остатки ракеты упали в окрестностях села Ларга в Бричанском районе», - заявила Гаврилица.

Напомним

Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине.

Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества. В Днепре ракета попала в жилой дом. В результате чего 60 человек получили ранения и еще 5 - погибли.

После обстрела Украины МВД Молдовы сообщило о падении обломков ракеты на территории страны. По данным ведомства, обломки обнаружили в районе села Ларга, которое находится на границе с Черновицкой областью Украины. Зону оцепили. В приграничной с Украиной территории увеличили количество патрулей.

Это уже третий случай, когда обломки ракет после бомбардировок Украины падают на территории Молдовы.