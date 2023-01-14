Обурена відсутністю поваги до суверенітету Молдови: прем'єр про виявлення нових ракетних уламків після атаки на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гавріліца засудила новий масований ракетний удар, якого зазнали українських міст 14 січня. Глава кабміну також прокоментувала повідомлення про знайдені у Бричанському районі уламки ракети, передає УНН.
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«Немає політичного, історичного чи морального виправдання вбивствам мирних жителів та атакам на інфраструктуру», — йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці уряду у Facebook.
Прем'єр також прокоментувала падіння уламків ракети на півночі Молдови.
«Обурена відсутністю поваги до суверенітету Молдови. Повітряний простір сьогодні знову був порушений, а залишки ракети впали на околицях села Ларга у Бричанському районі», - заявила Гавріліца.
Нагадаємо
Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні.
Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики. У Дніпрі ракета влучила у житловий будинок. У результаті чого 60 людей отримали поранення і ще 5 - загинули.
Після обстрілу України МВС Молдови повідомило падіння уламків ракети на території країни. За даними відомства, уламки виявили в районі села Ларга, яке знаходиться на кордоні з Чернівецькою областю України. Зону оточили. У прикордонній з Україною території збільшили кількість патрулів.
Це вже третій випадок, коли уламки ракет після бомбардувань України падають на території Молдови.