У Молдові біля кордону з Україною знайшли уламки ракети

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За даними МВС Молдови, після масованого бомбардування України росією патруль прикордонної поліції виявив сьогодні вдень в районі прикордонного сектора Ларга (район Бричень) залишки ракети.

У зв’язку з бомбардуванням України прикордонна поліція Молдови реалізувала план дій у надзвичайних ситуаціях і збільшила кількість патрулів у прикордонній зоні, які здійснюють спостереження за повітряним простором та зеленою смугою кордону.

Після виявлення залишків передбачуваної ракети було негайно вжито заходів щодо захисту району та повідомлено екстрену службу 112. Також повідомлено прокуратуру Бричанського району. Правоохоронці Молдови охороняють периметр і готують допомогу для слідчих та перевірочних груп та прокуратури.

Це вже третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України. Як і в попередніх випадках, всі необхідні дії вживаються відповідно до процедури компетентними органами.

Нагадаємо

14 січня рф здійснила масовану атаку на Україну.