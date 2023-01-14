В Молдове возле границы с Украиной нашли обломки ракеты

Детали

По данным МВД Молдовы, после массированной бомбардировки Украины россией патруль пограничной полиции обнаружил сегодня днем в районе пограничного сектора Ларга (район Брычень) обломки ракеты.

В связи с бомбардировкой Украины пограничная полиция Молдовы реализовала план действий в чрезвычайных ситуациях и увеличила количество патрулей в пограничной зоне, которые осуществляют наблюдение за воздушным пространством и зеленой полосой границы.

После обнаружения остатков предполагаемой ракеты были незамедлительно приняты меры по защите района и сообщено в службу экстренной помощи 112. Также сообщено в прокуратуру Брычанского района. Правоохранители Молдовы охраняют периметр и готовят помощь для следственных и проверочных групп и прокуратуры.

Это уже третий случай, когда на территорию Республики Молдова падают остатки ракет от бомбардировок Украины. Как и в предыдущих случаях, все необходимые действия предпринимаются в соответствии с процедурой компетентными органами.

Напомним

14 января рф осуществила массированную атаку на Украину.