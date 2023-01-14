В Молдове возле границы с Украиной нашли обломки ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Сотрудники пограничной полиции Молдовы обнаружили обломки ракеты в Брычанском районе, граничащем с Украиной. Об этом 14 января сообщило министерство внутренних дел Молдовы, передает УНН.
Детали
По данным МВД Молдовы, после массированной бомбардировки Украины россией патруль пограничной полиции обнаружил сегодня днем в районе пограничного сектора Ларга (район Брычень) обломки ракеты.
В связи с бомбардировкой Украины пограничная полиция Молдовы реализовала план действий в чрезвычайных ситуациях и увеличила количество патрулей в пограничной зоне, которые осуществляют наблюдение за воздушным пространством и зеленой полосой границы.
После обнаружения остатков предполагаемой ракеты были незамедлительно приняты меры по защите района и сообщено в службу экстренной помощи 112. Также сообщено в прокуратуру Брычанского района. Правоохранители Молдовы охраняют периметр и готовят помощь для следственных и проверочных групп и прокуратуры.
Это уже третий случай, когда на территорию Республики Молдова падают остатки ракет от бомбардировок Украины. Как и в предыдущих случаях, все необходимые действия предпринимаются в соответствии с процедурой компетентными органами.
Напомним
14 января рф осуществила массированную атаку на Украину.