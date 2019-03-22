ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в частности, насчитав 560 взрывов. Об этом сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ в отчете на основе информации, поступившей по состоянию на вечер 20 марта, передает УНН.
В отчете указано, что в Донецкой области наблюдатели миссии констатировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, около 560 взрывов. Практически половину случаев зафиксировано на севере, юге и западе от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка). Взрывы оценены как минометные выстрелы и разрывы минометных мин.
Ранее УНН сообщал, что в оккупированном Луганске взорвался автомобиль.