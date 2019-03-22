ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за добу зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області, зокрема, нарахувавши 560 вибухів. Про це повідомила прес-служба СММ ОБСЄ у звіті на основі інформації, що надійшла станом на вечір 20 березня, передає УНН.
У звіті зазначено, що у Донецькій області наглядачі місії констатували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, близько 560 вибухів. Практично половину випадків зафіксовано на північ, південь і захід від н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька). Вибухи оцінені як мінометні постріли та розриви мінометних мін.
Раніше УНН повідомляв, що в окупованому Луганську вибухнув автомобіль.