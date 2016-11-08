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15 марта, 19:03 • 112751 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159619 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133709 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126517 просмотра

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15 марта, 12:52 • 110482 просмотра

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15 марта, 10:46 • 100650 просмотра

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ОБСЕ зафиксировала БМП-2 в момент совершения выстрелов возле Безымянного

ОБСЕ зафиксировала БМП-2 в момент совершения выстрелов возле Безымянного

Киев • УНН

 • 8137 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В неподконтрольных правительству районах Донбасса СММ ОБСЕ зафиксировала БМП-2, которая стреляла в западном направлении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СММ ОБСЕ.

"В неподконтрольных правительству районах СММ зафиксировала БМП-2, заблокировав дорогу у Безымянного, осуществила 21 выстрел из 30-мм пушки в западном направлении. Кроме того, наблюдатели видели БМП-2 недалеко Старомихайловки", - отметили наблюдатели.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали свежие следы от танков T-64 и T-72, которые вели из района юго-восточнее подконтрольного "ДНР" Заиченко в район юго-западнее подконтрольной "ДНР" Новой Таврии.

Как сообщал УНН, сотрудники миссии ОБСЕ обнаружили, что 5 ноября осколочные ранения получил мужчина, в Авдеевке также с осколочными ранении 3 ноября был госпитализирован другой мирный житель.

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