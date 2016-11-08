ОБСЕ зафиксировала БМП-2 в момент совершения выстрелов возле Безымянного

"В неподконтрольных правительству районах СММ зафиксировала БМП-2, заблокировав дорогу у Безымянного, осуществила 21 выстрел из 30-мм пушки в западном направлении. Кроме того, наблюдатели видели БМП-2 недалеко Старомихайловки", - отметили наблюдатели.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали свежие следы от танков T-64 и T-72, которые вели из района юго-восточнее подконтрольного "ДНР" Заиченко в район юго-западнее подконтрольной "ДНР" Новой Таврии.

Как сообщал УНН, сотрудники миссии ОБСЕ обнаружили, что 5 ноября осколочные ранения получил мужчина, в Авдеевке также с осколочными ранении 3 ноября был госпитализирован другой мирный житель.